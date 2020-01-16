Закон про регламент Ради зняли з розгляду

Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

Законопроект про зміни до регламенту буде доопрацьовано

Законопроект про зміни до регламенту Верховної ради буде доопрацьований через ризики порушення конституційних прав народних депутатів. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, доопрацьований документ буде узгоджений з усіма фракціями парламенту.

"Я сьогодні відкликав цю версію регламенту. Адже було багато питань щодо конституційності деяких норм. Зокрема, обмеження щодо 45-ти депутатів, коли мова йде про скасування постанови. Це може бути розцінено як порушення конституційних прав", - заявив Арахамія.

Він також пояснив, що створять робочу групу для доопрацювання законопроекту.

"Ми вирішили взяти по два представника з кожної фракції і доопрацювати законопроект, щоб не було звинувачень, що монобільшість змінює регламент під себе. Ми хочемо відпрацювати це з іншими фракціями, щоб у нас була погоджена версія. Тому що його треба міняти, тому що він реально архаїчний ", - додав Арахамія.

Нагадаємо, дані зміни передбачають, що голосування на пленарному тижні буде проходити тільки в четвер. При цьому у вівторок і середу буде проводитися обговорення законопроектів за процедурою першого, другого чи третього читання.