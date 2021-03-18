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Закон о реформе КСУ. Венецианская комиссия завтра предоставит свое заключение

Автор: Юлия Струк

Венецианская комиссия вскоре предоставит заключение по поводу законопроекта №4533 "О конституционной процедуре" и альтернативного ему проекта. В пятницу, 19 марта, комиссия рассмотрит этот вопрос.

Об этом написала представитель ВР в Конституционном суде Ольга Совгиря в своем Telegram-канале.

"Согласно повестке дня заседания Венецианской комиссии, завтра будет рассмотрен вопрос и предоставлено заключение по законопроекту 4533 "О конституционной процедуре", - указано в сообщении.

Этот документ предлагает КСУ принимать решения двумя третями от своего состава (12 судей), поскольку это абсолютное большинство. Сейчас решения могут принимать 10 судей.

Закон предусматривает возможность заявления отвода отдельным судьям. За отвод должны проголосовать не менее 10 судей.

Напомним, в начале февраля анонсировалось, что вывод по поводу этого закона может быть уже 19-20 марта.

Так, в конце января Рада отправила на повторное первое чтение закон о деятельности Конституционного суда. За основу его поддержали лишь 197 нардепов. За направление проекта на доработку в профильный комитет проголосовали 226 парламентариев.

Как писало РБК-Украина, в конце декабря 2020 года рабочая группа парламента завершила работу над этим проектом закона.

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Новости Украины Конституционный суд УкраиныВенецианская комиссияВерховная Рада
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