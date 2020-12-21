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В Раду внесли законопроект о деятельности КСУ: что известно

Киев, Понедельник 21 декабря 2020 16:58
В Раду внесли законопроект о деятельности КСУ: что известно
Фото: судьи Конституционного суда (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Рабочая группа Верховной рады завершила работу над проектом закона о деятельности Конституционного суда. Финальный документ уже внесли в парламент.

Законопроект зарегистрирован на сайте парламента под номером 4533.

Текста этого документа на сайте ВР пока нет, но представитель парламента в КСУ, нардеп Ольга Совгиря на брифинге рассказала, что он будет предусматривать. Так, нардепы предлагают КСУ принимать решения двумя третями от своего состава, поскольку это абсолютное большинство.

"Это 12 судей КСУ. На сегодня решения могут приниматься 10 судьями - это меньше, чем две трети", - заявила она.

Также нардепы учли рекомендации Венецианской комиссии и предусмотрели в документе возможность заявление отвода отдельным судьям. За отвод судьи должно проголосовать не менее 10 судей. Кроме того, документ предусматривает переход КСУ на рассмотрение дел, как правило, в устной форме производства.

"Мы предлагаем, чтобы повестка дня КСУ, на ее формирование может влиять не только глава КСУ, а и судьи, и чтобы дела с определенной периодичностью обязательно включались в повестку дня и слушались", - пояснила нардеп.

В то же время рабочая группа в своем законопроекте предлагает ввести автоматизированный реестр актов суда и автоматизированное распределение дел между судьями КСУ.

Законопроект также запрещает КСУ выходить за пределы нарушенных в конституционном представлении вопросов и обязывает суд мотивировать признание каждого положения неконституционным.

"Последнее из нововведений - мы предлагаем, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, урегулировать в законе о КСУ основы дисциплинарного производства относительно судей КСУ с возможностью урегулирования конкретных аспектов на уровне регламента КСУ", - добавила Совгиря.

Напомним, о том, что в парламенте готовится закон о деятельности КСУ, рассказал недавно спикер ВР Дмитрий Разумков. Он отмечал, что поддерживает документ рабочей группы.

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