Закон про реформу КСУ. Венеційська комісія завтра надасть свій висновок

Венеційська комісія незабаром надасть висновок щодо законопроекту №4533 "Про конституційну процедуру" і до альтернативного йому проекту. У п'ятницю, 19 березня, комісія розгляне це питання.

Про це написала представник ВР у Конституційному суді Ольга Совгиря у своєму Telegram-каналі.

"Згідно з порядком денним засідання Венеціанської комісії, завтра буде розглянуто питання і надано висновок щодо законопроекту 4533 "Про конституційну процедуру", - зазначено в повідомленні. Цей документ пропонує КСУ приймати рішення двома третинами від свого складу (12 суддів), оскільки це абсолютна більшість. Зараз рішення можуть приймати 10 суддів. Закон передбачає можливість заявлення відводу окремим суддям. За відвід повинні проголосувати не менше 10 суддів.