ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Итоги референдумов станут обязательными для выполнения, - Стефанчук

Автор: Игорь Литвиненко

Законопроект о народовластии через всеукраинский референдум вводит обязательность выполнения решения. Референдум больше не будет носить консультативный характер.

Об этом заявил заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук, передает пресс-служба партии "Слуга народа".

Он отметил, что ранее референдумы имели исключительно консультативный характер.

"Мы должны осознавать, что референдум - вещь дорогая, его не надо собирать просто из любопытства. Народ должен иметь возможность высказаться по важнейшим, решающим вопросам развития общества и государства в целом", - сказал Стефанчук.

Самые читаемые новости

Он добавил, что законопроект уже прошел широкое обсуждение, а также имеет поддержку отечественных и европейских институтов.

Ранее РБК-Украина писало, что в законопроект о референдуме ко второму чтению поступило более тысячи правок.

Напомним, 18 июня парламент поддержал в первом чтении президентский законопроект о всеукраинском референдуме.

Отметим, в "Слуге народа" рассчитывают, что этот закон в целом нардепы смогут принять осенью.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины референдумРуслан СтефанчукЗакон