Закон о референдуме и регулирование облгазов: что рассмотрит Рада в новом сезоне

Одним из первых в новом году Верховная рада будет рассматривать закон о референдуме. Также среди приоритетов законопроекты о государственной и парламентской службах и регулирование областных газов.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Кадры, облгазы и МВФ: чем займется Рада в новом политическом сезоне".

Как отметила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, ко второму чтению законопроекта о референдуме внесли примерно 1 300 поправок.

"Но профильный комитет уже их рассмотрел и принял решение рекомендовать этот документ парламенту", - рассказала депутат.

Также нардепы на следующей неделе попытаются вернуть конкурсы на госслужбу, которые были отменены парламентом весной из-за пандемии. Также СН хочет рассмотреть в первом чтении законопроект о парламентской службе (№4530), зарегистрированный несколькими десятками депутатов из разных фракций. По словам первого замглавы фракции Александра Корниенко, этим документом предусмотрено введение отдельного вида государственной службы для сотрудников аппарата Верховной рады.

Кроме этого на следующей пленарной неделе депутаты, скорее всего, возьмутся за второе чтение законопроектов, связанных с механизмом обновления Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и назначения наблюдательного совета "Суспильного".

Относительно энергетических вопросов и тарифов, то среди срочных выделен законопроект об урегулировании деятельности облгазов. Он позволит вводить временные администрации в эти компании. Также он разрешает работать на рынке лишь тем облгазам, у которых не менее 100 тысяч абонентов. По словам Кравчук, этот документ может быть вынесен в зал уже в конце января.

"Если посмотреть, как увеличились цены на распределение газа с 1 января, то самые высокие получились у таких облгазов, как "Лубныгаз", "Тысменыцягаз". То есть у маленьких компаний, которые обслуживают людей на территории одного района. Количество их пользователей меньше, но им придется платить больше, на них ложится гораздо большая доля расходов по деятельности этих облгазов", - сказала нардеп.

Напомним, комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Раде окончательно одобрить закон о народовластии через всеукраинский референдум.

Также спикер Рады Дмитрий Разумков также сообщал, что вскоре парламент рассмотрит усиление ответственности за кнопкодавство.