ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Раде могут вновь рассмотреть вопрос о лишении мандата за кнопкодавство

Киев, Пятница 25 декабря 2020 16:07
В Раде могут вновь рассмотреть вопрос о лишении мандата за кнопкодавство
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В Верховной раде могут вновь рассмотреть вопрос о лишении мандата за неперсональное голосование. Конституционный суд признал эту норму незаконной в 2019 году.

Об этом заявил глава парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Рада".

Он рассчитывает, что текущий созыв сможет утвердить норму о лишении полномочий с учетом рекомендаций КСУ.

"Я считаю, что это абсолютно правильно. Но, к сожалению, Конституционный Суд выразил позицию, что это не соответствует Конституции. Надеюсь, мы будем обращаться в КСУ с учетом тех позиций, которые им были указаны, чтобы этот вопрос был рассмотрен", - заявил Разумков.

В конце декабря 2019 года Конституционный суд признал законопроект №1027 президента Владимира Зеленского несоответствующим Конституции Украины.

Ранее Разумков заявлял, что до 15 января должны быть поданы предложения по усилению ответственности за кнопкодавство в виде увеличения уголовной ответственности и штрафов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Верховная Рада

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь