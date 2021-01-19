Закон про референдум і регулювання облгазів: що розгляне Рада у новому сезоні

Одним із перших у новому році Верховна рада буде розглядати закон про референдум. Також серед пріоритетів законопроекти про державну і парламентську служби і регулювання обласних газів.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Кадри облгази і МВФ: чим займеться Рада в новому політичному сезоні".

Як зазначила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, до другого читання законопроекту про референдум внесли приблизно 1 300 поправок.

"Але профільний комітет їх розглянув і прийняв рішення рекомендувати цей документ парламенту", - розповіла депутат.

Також нардепи наступного тижня спробують повернути конкурси на держслужбу, які були скасовані парламентом навесні з-за пандемії. Також СН хоче розглянути в першому читанні законопроект про парламентську службу (№4530), зареєстрований кількома десятками депутатів з різних фракцій. За словами першого заступника голови фракції Олександра Корнієнка, цим документом передбачено запровадження окремого виду державної служби для працівників апарату Верховної ради.

Крім цього на наступному пленарному тижні депутати, швидше за все, візьмуться за друге читання законопроектів, пов'язаних з механізмом оновлення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення та призначення наглядової ради "Суспільного".

Щодо енергетичних питань та тарифів, то серед строкових виділено законопроект про врегулювання діяльності облгазів. Він дозволить вводити тимчасові адміністрації в ці компанії. Також він дозволяє працювати на ринку лише тим облгазам, у яких не менше 100 тисяч абонентів. За словами Кравчук, цей документ може бути винесений в зал вже в кінці січня.

"Якщо подивитися, як збільшилися ціни на розподіл газу з 1 січня, то найвищі вийшли у таких облгазів, як "Лубнигаз", "Тисменицягаз". Тобто у маленьких компаній, які обслуговують людей на території одного району. Кількість їх користувачів менше, але їм доведеться платити більше, на них лягає набагато більша частка витрат діяльності цих облгазів", - сказала нардеп.

Нагадаємо, комітет з питань організації державної влади рекомендував Раді остаточно схвалити закон про народовладдя через всеукраїнський референдум.

Також спікер Ради Дмитро Разумков також повідомляв, що незабаром парламент розгляне посилення відповідальності за кнопкодавство.