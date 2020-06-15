Закон о референдуме: в Раде назвали сроки рассмотрения

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В четверг нардепы могут принять решение по доработанной программе действий Кабмина

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что законопроект президента Владимира Зеленского о референдуме ВР начнет рассматривать в четверг. Тогда же нардепы смогут и рассмотреть доработанную программу действий правительства.

Об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета, передает РБК-Украина.

"На этой неделе будет рассматриваться законопроект о всеукраинском референдуме. Я думаю, что во вторник рассмотрим сокращение сроков, а в четверг - сможем рассматривать в первом чтении по существу", - заявил Разумков.

Кроме того, он отметил, что в четверг нардепы могут принять решение по доработанной программе действий правительства.

"На четверг будет выноситься доработанная программа действий правительства. Я думаю, что у нас будет возможность рассмотреть ее и принять соответствующее решение", - добавил спикер ВР.

Напомним, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что Верховная рада рассчитывает принять закон в целом осенью.

Как писало РБК-Украина, первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что закон о референдуме разработан ради реализации самого принципа народовластия и обещаний, данных перед прошлогодними выборами.

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Автор: Анастасия Светлевская