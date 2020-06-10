Стефанчук: хотелось бы, чтобы референдумы не вносили раскол

Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Украина)

Стефанчук хочет, чтобы референдумы объединяли людей

Первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о референдуме разработан ради реализации самого принципа народовластия и обещаний, данных перед прошлогодними выборами. Он хотел бы, чтобы референдумы носили объединительный характер.

Об этом заявил первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, говорится в материале РБК-Украина "Власть народу: зачем Зеленскому всеукраинский референдум и как его будут проводить".

Первый вице-спикер парламента хочет, чтобы референдумы объединяли людей, а не вносили раскол

"Мы думаем над тем, чтобы показать мощь этого механизма в объединительном плане, как было с референдумом о независимости в 1991 году. Референдум - это помощь власти, чтобы иметь единую мысль украинского народа по каким-то важным вопросам", - сказал Стефанчук.

Напомним, в Раде рассказали, когда рассчитывают принять закон о референдуме в первом чтении.

РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский подал в Раду закон о народовластии.

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Автор: Анастасия Рокитна