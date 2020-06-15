Закон про референдум: у Раді назвали строки розгляду

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

У четвер нардепи можуть ухвалити рішення по доопрацьованій програмі дій Кабміну

Глава Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що законопроект президента Володимира Зеленського про референдум ВР почне розглядати у четвер. Тоді ж нардепи зможуть і розглянути доопрацьовану програму дій уряду.

Про це він сказав у ході засідання погоджувальної ради, передає РБК-Україна.

"На цьому тижні буде розглядатися законопроект про всеукраїнський референдум. Я думаю, що у вівторок розглянемо скорочення строків, а у четвер - зможемо розглядати в першому читанні по суті" - заявив Разумков.

Крім того, він зазначив, що у четвер нардепи можуть прийняти рішення по доопрацьованій програмі дій уряду.

"На четвер буде виноситись допрацьована програма дій уряду. Я думаю, що в нас буде можливість розглянути її та прийняти відповідне рішення", - додав спікер ВР.

Нагадаємо, заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що Верховна рада розраховує прийняти закон у цілому восени.

Як писало РБК-Україна, перший віце-спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що закон про референдум розроблений заради реалізації самого принципу народовладдя і обіцянок, даних перед минулорічними виборами.

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Автор: Анастасия Светлевская