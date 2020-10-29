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Закон о референдуме: Рада получила заключение Венецианской комиссии и Бюро ОБСЕ

Украина, Четверг 29 октября 2020 15:51
Закон о референдуме: Рада получила заключение Венецианской комиссии и Бюро ОБСЕ
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти официально поступил срочный общий вывод Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианской комиссии) и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). Он касается законопроекта о народовластии через всеукраинский референдум №3612.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Вывод был принят на онлайн-заседании 124-й пленарной сессии Венецианской комиссии 8-9 октября.

"Вывод касается соответствия законопроекта международным стандартам, в частности Кодексу надлежащей практики по поводу референдумов,.. а также Копенгагенскому документу ОБСЕ 1990 года. В заключении учтены предыдущие рекомендации Венецианской комиссии о правовых рамках проведения национальных референдумов в Украине и отчеты БДИПЧ и ПАСЕ о выборах, которые проводят в Украине", - указано в сообщении.

Сейчас законопроект по №3612 дорабатывается в профильном комитете с учетом замечаний от Главного юридического управления Аппарата Рады, а также рекомендаций, высказанных в совместном заключении Венецианской комиссии и БДИПЧ, ранее не учел комитет.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что законопроект о референдуме готов ко второму чтению в ВР.

Как писало РБК-Украина, первый заместитель главы ВР Руслан Стефанчук в середине сентября заявил, что ко второму чтению законопроекта №3612 о народовластии через всеукраинский референдум поступило более тысячи поправок.

Так, профильный комитет рекомендовал принять его во втором чтении как закон.

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Новости Украины Политика референдумВенецианская комиссияВерховная Рада

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