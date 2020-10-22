Закон о референдуме готов ко второму чтению в Раде, - президент

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Президент Владимир Зеленский заявил, что законопроект о референдуме готов ко второму чтению в Верховной раде. Он подчеркнул, что обещание народовластия было в его предвыборной программе.

Об этом глава государства сказал в ходе интервью ведущим телеканалам.

"Меня очень интересует и для меня важно мнение людей. Потому что народовластие - это то, что я обещал в своей предвыборной программе. Готов ко второму чтению проект закона о референдуме ... Я хочу почувствовать народ", - заявил президент.

Напомним, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что всенародный опрос в день местных выборов 25 октября не может быть репетицией референдума. А его финансирование не будет проходить за счет государственных средств.

Как писало РБК-Украина, ранее первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что всеукраинский опрос на местных выборах является пробником референдума.

Отметим также, первый заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук в середине сентября заявил, что ко второму чтению законопроекта №3612 о народовластии через всеукраинский референдум поступило более тысячи поправок.