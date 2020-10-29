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Закон про референдум: Рада отримала висновок Венеційської комісії та Бюро ОБСЄ

Україна, Четвер 29 жовтня 2020 15:51
Закон про референдум: Рада отримала висновок Венеційської комісії та Бюро ОБСЄ
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

До комітету Верховної ради з питань організації державної влади офіційно надійшов терміновий спільний висновок Європейської комісії "За демократію через право" (Венеційської комісії) та Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ). Він стосується законопроекту про народовладдя через всеукраїнський референдум №3612.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Висновок був прийнятий на онлайн засіданні 124-ї пленарної сесії Венеційської комісії 8-9 жовтня.

"Висновок стосується відповідності законопроекту міжнародним стандартам, зокрема Кодексу належної практики щодо референдумів,.. а також Копенгагенському документу ОБСЄ 1990 року. У висновку враховано попередні рекомендації Венеційської комісії про правові рамки проведення національних референдумів в Україні та звіти БДІПЛ та ПАРЄ про вибори, які проводять в Україні", - вказано у повідомленні.

Наразі законопроект за №3612 доопрацьовується у профільному комітеті з урахуванням зауважень від Головного юридичного управління Апарату Ради, а також рекомендацій, висловлених у спільному висновку Венеційської комісії та БДІПЛ, що раніше не врахував комітет.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що законопроект про референдум готовий до другого читання у ВР.

Як писало РБК-Україна, перший заступник глави ВР Руслан Стефанчук у середині вересня заявив, що до другого читання законопроекту №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум надійшло понад тисячу поправок.

Так, профільний комітет рекомендував ухвалити його у другому читанні як закон.

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