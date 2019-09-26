ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Опубликован закон об отмене лицензий операторам телекоммуникаций

Новости » Политика    26.09.2019 - 11:38
Опубликован закон об отмене лицензий операторам телекоммуникаций
Иллюстративное фото (УНИАН)

Закон вступит в силу через 3 месяца со дня опубликования

Законопроект №1050 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о сокращении перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию", который предусматривает отмену лицензий операторам телекоммуникаций, опубликован в издании "Голос Украины". Документ вступит в силу через 3 месяца со дня опубликования.

Законом устраняется законодательная коллизия норм закона о лицензировании и закона о телекоммуникациях, а именно исключается из перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию, деятельность в сфере телекоммуникаций. Документом предусмотрено заменить лицензирование видов деятельности в сфере телекоммуникаций на предоставление сообщения субъектами хозяйствования.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский подписал этот законопроект 23 сентября.

Так, Верховная рада 18 сентября поддержала во втором чтении законопроект №1050, за документ проголосовали 349 парламентариев.

Как писало РБК-Украина ранее, данный закон парламент принял за основу 10 сентября. Нардепы также одобрили подготовку документа ко второму чтению по сокращенной процедуре.

Кроме того, 19 сентября ВР поддержала за основу в первом чтении законопроект №2035 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении прозрачности собственности провайдеров программной услуги многоканальных цифровых эфирных телесетей с общенациональным покрытием". За проект закона проголосовали 290 депутатов ВР.

Опубликованы изменения в Налоговый кодекс по единому счету для уплаты налогов Опубликован закон о введении единого счета для уплаты налогов
Новости Украины лицензиятелекоммуникацииЗакон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь