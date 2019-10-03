ВР одобрила закон о прозрачности собственности провайдеров программной услуги

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

На провайдеров распространяются уже существующие для телерадиоорганизаций требования по структуре собственности

Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №2035 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении прозрачности собственности провайдеров программной услуги многоканальных цифровых эфирных телесетей с общенациональным покрытием", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 248 депутатов ВР.

Проект предусматривает внесение изменений в закон "О телевидении и радиовещании", которым на провайдеров программной услуги распространяются уже существующие для телерадиоорганизаций требования по структуре собственности.

Определяется, что в Украине запрещается учреждать и участвовать в провайдерах программной услуги:

органам госвласти и органам местного самоуправления, юридическим лицам, которые они основали на всех уровнях цепи владения корпоративными правами провайдера программной услуги, если решение об их создании или положение о них не предусматривает полномочий учреждать провайдеров программной услуги;

физическим и юридическим лицам, которые являются резидентами страны, признанной ВР государством-агрессором или государством-оккупантом, а также юридическим лицам, участниками (акционерами) которых являются юридические или физические лица, на всех уровнях цепи владения корпоративными правами провайдера программной услуги и конечным выгодоприобретателем.

Кроме того, для провайдера программной услуги многоканальной цифровой эфирной телесети с общенациональным покрытием устанавливаются дополнительные требования. Предусматривается, что конечным бенефициарным владельцем (конечными бенефициарными владельцами) провайдера программной услуги может быть исключительно гражданин Украины (граждане Украины).

При этом физическим и юридическим лицам, зарегистрированным в оффшорных зонах, перечень которых утвержден Кабмином, а также лицам без гражданства запрещается участвовать в провайдере программной услуги на всех уровнях цепи владения корпоративными правами.

"Несоблюдение приведенных требований является основанием для отказа в выдаче и продлении лицензии провайдера программной услуги, а в случае если несоблюдение указанных требований обнаружено Национальной радой во время действия лицензии, такая лицензия может быть аннулирована в судебном порядке по представлению Национальной рады", - указано в пояснительной записке.

Напомним, 19 сентября Рада поддержала за основу в первом чтении данный законопроект.

Как писало РБК-Украина, комитет Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует ВР одобрить законопроект №2035 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении прозрачности собственности провайдеров программной услуги многоканальных цифровых эфирных телесетей с общенациональным покрытием".

Добавим также, ранее Рада отменила лицензии операторам телекоммуникаций. Соответствующий закон уже был опубликован и вступит в силу через 3 месяца со дня опубликования.