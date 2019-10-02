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Закон о противоминной деятельности планируют изменить

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Для изменения закона в парламенте создадут рабочую группу

В Верховной раде создадут рабочую группу по наработке законопроекта изменений в закон "О противоминной деятельности в Украине". Об этом сообщил председатель Комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, решение разработать изменения в рабочей группе поддержало большинство комитета. Кроме того, в рабочую группу планируют включить представителей ведомств, занимающихся разминированием. В частности, Министерство обороны, Госслужбу по чрезвычайным ситуациям и Министерство внутренних дел.

"Это закон Украины прошлого созыва. Однако до сих пор этот закон не работает и назрел вопрос о внесении изменений в него. Я буду предлагать создание на базе нашего комитета рабочей группы по изменениям к этому закону. 15 "за". Решение принято единогласно", - заявил Завитневич.

Так, на комитете состоялась презентация концепции изменений в Закон Украины "О противоминной деятельности в Украине" от 6 декабря 2018 № 2642-8. По словам замминистра обороны Анатолия Петренко, законопроект требует внесения изменений в части создания отдельного регулятора, который будет координировать усилия по процессу разминирования

"Редакция закона, которая была одобрена определяет порядок создания противоминной деятельности в целом. Однако темп и объем работ является низким. Улучшить эту деятельность возможно за счет объединения усилий и систематизация работы. Предложение заключается в том, чтобы использовать имеющуюся структуру, создать регулятора в виде комиссии. Почему регулятор - нужно увеличить объем, масштаб работ ", - заявил Петренко.

По его словам, в Украине нужно разминировать около 16 тысяч квадратных километров территории.

"Мы ведем работу по контролю качества тех участков, которые очищаются. По нашим оценкам, по меньшей мере 16 тысяч квадратных километров загрязнены и составляют минную опасность", - добавил он.

Напомним, в апреле парламент уже вносил изменения в этот закон. Предусматривалось усовершенствование механизмов привлечения финансирования противоминной деятельности на Донбассе.

Ранее РБК-Украина сообщало, что с начала войны на Донбассе разминировали более 4 тысяч гектаров земли, саперы обезвредили более 254 тысяч взрывоопасных предметов. Также отмечалось, что за время российской агрессии на Донбассе от мин погибли 27 детей.

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