Закон про протимінну діяльність планують змінити

У Верховній раді створять робочу групу з напрацювання законопроекту про внесення змін у закон "Про протимінну діяльність в Україні". Про це повідомив голова Комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, рішення розробити зміни в робочій групі підтримала більшість комітету. Крім того, в робочу групу планують включити представників відомств, які займаються розмінуванням. Зокрема, Міністерство оборони, Держслужбу з надзвичайних ситуацій і Міністерство внутрішніх справ.

"Це закон України минулого скликання. Проте до цих пір цей закон не працює і назріло питання про внесення змін до нього. Я буду пропонувати створення на базі нашого комітету робочої групи по змінах до цього закону. 15 "за". Рішення прийнято одноголосно", - заявив Завітневич.

Так, на комітеті відбулася презентація концепції змін до Закону України "Про протимінний діяльність в Україні" від 6 грудня 2018 № 2642-8. За словами заступника міністра оборони Анатолія Петренка, законопроект потребує внесення змін в частині створення окремого регулятора, який координуватиме зусилля по процесу розмінування

"В редакції закону, яка була схвалена визначає порядок створення протимінної діяльності в цілому. Однак темп і обсяг робіт є низьким. Поліпшити цю діяльність можливо за рахунок об'єднання зусиль і систематизація роботи. Пропозиція полягає в тому, щоб використовувати наявну структуру, створити регулятора у вигляді комісії. Чому регулятор - потрібно збільшити обсяг, масштаб робіт ", - заявив Петренко.

За його словами, в Україні потрібно розмінувати близько 16 тисяч квадратних кілометрів території.

"Ми ведемо роботу з контролю якості тих ділянок, які очищаються. За нашими оцінками, щонайменше 16 тисяч квадратних кілометрів забруднені і складають мінну небезпеку", - додав він.

Нагадаємо, у квітні парламент вже вносив зміни в цей закон. Передбачалося удосконалення механізмів залучення фінансування протимінної діяльності на Донбасі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що з початку війни на Донбасі розмінували більше 4 тисяч гектарів землі, сапери знешкодили понад 254 тисяч вибухонебезпечних предметів. Також зазначалося, що за час російської агресії на Донбасі від мін загинули 27 дітей.