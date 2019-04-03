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За время агрессии РФ на Донбассе от мин погибли 27 детей

Новости » Происшествия    03.04.2019 - 15:08
За время агрессии РФ на Донбассе от мин погибли 27 детей
Фото: Максим Комиссаров (mil gov ua 2)

Из личного состава ВСУ на минно-взрывных устройствах пострадали 1032 людей

От начала вооруженной агрессии РФ в Донбассе в результате подрыва на минах погибли 269 гражданских людей, 27 из которых - дети. Об этом заявил начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины полковник Максим Комиссаров во время брифинга, сообщает "Укринформ".

Из личного состава ВСУ на минно-взрывных устройствах пострадали 1032 людей, из которых 228 погибли.

"С начала вооруженной агрессии Российской Федерации на территории Донецкой и Луганской областей в результате подрыва на минах и взрывоопасных остатках войны пострадали 833 гражданские лица, из них 269 человек погибли, 564 - ранены. Из этих 833-х человек, к сожалению, есть 125 детей, 27 из которых погибли и 98 ранены", - отметил Комиссаров.

Он отметил, что на сегодня территория Украины, которая считается загрязненной взрывоопасными предметами, составляет примерно 16 тыс. кв. км.

Напомним, 20 марта на оккупированной территории Донецкой области вблизи КПВВ "Оленевка" микроавтобус, который перевозил гражданских, подорвался на мине, в результате чего погибли 2 человека.

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