Закон о продовольственной безопасности во время войны вступил в силу: разъяснение Минагрополитики
Закон о создании условий для обеспечения продовольственной безопасности в условиях военного положения вступил в силу 7 апреля. Закон направлен на быстрое вовлечение сельскохозяйственных земель страны в производство сельскохозяйственной продукции в условиях военного положения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснения Минагрополитики.
Как отметили в министерстве, в основу закона положен приоритет общественных (государственных) интересов над интересами частных лиц в условиях войны. Это означает, что законом приостанавливается действие некоторых правовых механизмов, которые защищают частные интересы.
Зато закон ввел в законодательство некоторые правовые механизмы, которые на первое место ставят интерес общества в обеспечении безотлагательного использования имеющихся сельскохозяйственных земель для производства продовольствия. При этом интересы и желания владельцев и пользователей земельных участков в отдельных случаях могут не учитываться, добавили в министерстве.
Закон вводит упрощенные правовые механизмы, обеспечивающие:
- Автоматическое продление на 1 год действия договоров на использование земельных участков сельскохозяйственного назначения всех форм собственности;
- Упрощенный порядок передачи в аренду для ведения товарного сельскохозяйственного производства земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности органами власти;
- Упрощенный порядок передачи в аренду для ведения товарного сельскохозяйственного производства земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности их постоянными землепользователями и емфітевтами;
- Передачу арендаторами и субарендаторами прав аренды и субаренды земельных участков сельскохозяйственного назначения всех форм собственности для ведения сельского хозяйства;
- Порядок государственной регистрации договоров относительно Земли;
- Подписание договоров квалифицированными электронными подписями.
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