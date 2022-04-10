Закон про продовольчу безпеку під час війни набув чинності: роз'яснення Мінагрополітики
Закон щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану набув чинності 7 квітня. Закон спрямований на швидке залучення сільськогосподарських земель країни у виробництво сільськогосподарської продукції в умовах воєнного стану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Мінагрополітики.
Як зазначили в міністерстві, в основу закону покладений пріоритет суспільних (державних) інтересів над інтересами приватних осіб в умовах війни. Це означає, що законом призупиняється дія деяких правових механізмів, які захищають приватні інтереси.
Натомість закон запровадив у законодавство деякі правові механізми, які на перше місце ставлять інтерес суспільства у забезпеченні невідкладного використання наявних сільськогосподарських земель для виробництва продовольства. При цьому інтереси і бажання власників і користувачів земельних ділянок у окремих випадках можуть не враховуватися, додали в міністерстві.
Закон вводить у законодавство спрощені правові механізми, які забезпечують:
- Автоматичне поновлення на 1 рік дії договорів на використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення усіх форм власності;
- Спрощений порядок передачі в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності органами влади;
- Спрощений порядок передачі в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності їх постійними землекористувачами та емфітевтами;
- Передачу орендарями та суборендарями прав оренди та суборенди земельних ділянок сільськогосподарського призначення усіх форм власності для ведення сільського господарства;
- Порядок державної реєстрації договорів щодо землі;
- Підписання договорів кваліфікованими електронними підписами.
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