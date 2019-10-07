Закон о применении боевой техники в особый период передали на подпись президенту

На подпись президенту Владимиру Зеленскому передали законопроект №1224 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о применении Вооруженными силами Украины и Государственной специальной службой транспорта боевой техники, оружия и специальных средств в особый период". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Законом закрепляется право соединений, воинских частей и подразделений ВСУ на применение боевой техники и оружия в период до введения военного положения и после его прекращения или отмены путем внесения изменений в названия и части первой статьи 1-1 закона "О Вооруженных силах Украины".

Напомним, парламент 2 октября одобрил документ во втором чтении. Законопроект поддержали 307 народных депутатов.

Как писало РБК-Украина ранее, комитет по нацбезопасности предложил Раде принять проект закона №1224 во втором чтении. В первом чтении парламентарии приняли этот закон 20 сентября 278 голосами народных депутатов.

Добавим также, 25 сентября вступил в силу законопроект №1011 о Плане обороны Украины, автором которого является президент Владимир Зеленский. Законом предусмотрено законодательное урегулирование издания Плана обороны Украины и предоставление права президенту утверждать его структуру.