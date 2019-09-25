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Закон о Плане обороны Украины вступил в силу

Новости » Политика    25.09.2019 - 16:31
Закон о Плане обороны Украины вступил в силу
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законом предоставляется право президенту утверждать структуру Плана обороны Украины

В среду, 25 сентября, вступил в силу законопроект №1011 о Плане обороны Украины, автором которого является президент Владимир Зеленский. Документ был опубликован в издании "Голос Украины" 24 сентября.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Так, актом предусмотрено законодательное урегулирование издания Плана обороны Украины и предоставление права президенту утверждать его структуру.

Ожидается, что принятие закона позволит создать условия для подготовки органов госвласти, всех составляющих сектора безопасности и обороны Украины, органов местного самоуправления, единой системы гражданской защиты, национальной экономики к переводу с мирного на военное положение.

Напомним, 23 сентября проект закона подписал глава государства.

Как писало РБК-Украина ранее, парламент принял данный проект закона во втором чтении 20 сентября, за него проголосовали 286 депутатов ВР. А в первом чтении документ одобрили 12 сентября. Законопроект тогда поддержали 316 нардепов.

Отметим, комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал парламенту принять законопроект №1011 авторства Зеленского о Плане обороны Украины.

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