Закон о планировании законопроектных работ передали на подпись Зеленскому

На подпись президенту Владимиру Зеленскому передали законопроект №1042-1 "О внесении изменений в Регламент Верховной рады Украины о планировании и системности в законотворческой деятельности Верховной рады". Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Законопроект ранее подписал глава ВР Дмитрий Разумков.

Законом предусматривается ввести планирование законопроектных работ. Согласно документу, по представлению спикера Верховной рады, с учетом предложений комитетов, парламент утверждает план законопроектных работ ВР, который включает перечень вопросов, требующих законодательного урегулирования; ориентировочные сроки и лиц, ответственных за разработку законопроекта; информацию о приоритетности внесения и рассмотрения законопроектов.

План законопроектных работ Рады должен учитываться при формировании и внесении изменений в повестку дня сессии парламента.

Напомним, данный проект закона во втором чтении ВР одобрила 3 октября. А в первом чтении проект был принят 13 сентября.

Как писало РБК-Украина, на подпись президенту передан законопроект о внесении изменений в Регламент ВР в части подготовки законопроектов ко второму чтению.