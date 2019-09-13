Парламент хочет ввести планирование законопроектных работ

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

План законопроектных работ утверждается по представлению спикера Рады

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №1042-1 "О внесении изменений в Регламент Верховной рады Украины относительно планирования и системности в законотворческой деятельности Верховной рады", передает корреспондент РБК-Украина.

Законопроект поддержали 248 парламентариев. Проектом предлагается ввести планирование законопроектных работ, а именно по представлению спикера ВР, с учетом предложений комитетов ВР, парламентом утверждается план законопроектных работ ВР, который включает перечень вопросов, требующих законодательного урегулирования; ориентировочные сроки и лиц, ответственных за разработку законопроекта; информацию о приоритетности внесения и рассмотрения законопроектов.

План законопроектных работ Рады должен учитыватся при формировании и внесении изменений в повестку дня сессии парламента.

Напомним, Рада планирует ограничить количество депутатских запросов. Верховная рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект № 1036-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о внесении депутатских запросов".

Ранее комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР рекомендовал Раде лишать нардепов денег за прогулы.