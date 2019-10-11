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Закон о планировании законопроектных работ передали на подпись Зеленскому

Новости » Политика    11.10.2019 - 12:29
Закон о планировании законопроектных работ передали на подпись Зеленскому
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

План законопроектных работ будет утверждаться по представлению спикера Рады

На подпись президенту Владимиру Зеленскому передали законопроект №1042-1 "О внесении изменений в Регламент Верховной рады Украины о планировании и системности в законотворческой деятельности Верховной рады". Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Законопроект ранее подписал глава ВР Дмитрий Разумков.

Закон о планировании законопроектных работ передали на подпись Зеленскому

Законом предусматривается ввести планирование законопроектных работ. Согласно документу, по представлению спикера Верховной рады, с учетом предложений комитетов, парламент утверждает план законопроектных работ ВР, который включает перечень вопросов, требующих законодательного урегулирования; ориентировочные сроки и лиц, ответственных за разработку законопроекта; информацию о приоритетности внесения и рассмотрения законопроектов.

План законопроектных работ Рады должен учитываться при формировании и внесении изменений в повестку дня сессии парламента.

Напомним, данный проект закона во втором чтении ВР одобрила 3 октября. А в первом чтении проект был принят 13 сентября.

Как писало РБК-Украина, на подпись президенту передан законопроект о внесении изменений в Регламент ВР в части подготовки законопроектов ко второму чтению.

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