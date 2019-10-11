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Закон про планування законопроектних робіт передали на підпис Зеленському

Новини » Політика    11.10.2019 - 12:29
Закон про планування законопроектних робіт передали на підпис Зеленському
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

План законопроектних робіт буде затверджуватися за поданням спікера Ради

На підпис президентові Володимиру Зеленському передали законопроект №1042-1 "Про внесення змін до Регламенту Верховної ради України про планування і системність у законотворчій діяльності Верховної ради". Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Законопроект раніше підписав глава ВР Дмитро Разумков.

Закон про планування законопроектних робіт передали на підпис Зеленському

Законом передбачається ввести планування законопроектних робіт. Згідно з документом, за поданням спікера Верховної ради, з урахуванням пропозицій комітетів, парламент затверджує план законопроектних робіт ВР, який включає перелік питань, які потребують законодавчого врегулювання; орієнтовні терміни і осіб, відповідальних за розробку законопроекту; інформацію про пріоритетність внесення і розгляду законопроектів.

План законопроектних робіт Ради повинен враховуватися при формуванні та внесенні змін до порядку денного сесії парламенту.

Нагадаємо, даний проект закону в другому читанні ВР схвалила 3 ​​жовтня. А в першому читанні проект був прийнятий 13 вересня.

Як писало РБК-Україна, на підпис президенту передано законопроект про внесення змін до Регламенту ВР у частині підготовки законопроектів до другого читання.

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