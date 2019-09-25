Закон про План оборони України набув чинності

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законом надається право президенту затверджувати структуру Плану оборони України

У середу, 25 вересня, набув чинності законопроект №1011 про План оборони України, автором якого є президент Володимир Зеленський. Документ був опублікований у виданні "Голос України" 24 вересня.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування.

Так, актом передбачене законодавче врегулювання видання Плану оборони України і надання права президенту затверджувати його структуру.

Очікується, що прийняття закону дозволить створити умови для підготовки органів держвлади, всіх складових сектору безпеки і оборони України, органів місцевого самоврядування, єдиної системи цивільного захисту, національної економіки до переведення з мирного на воєнний стан.

Нагадаємо, 23 вересня проект закону підписав глава держави.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент ухвалив цей проект закону в другому читанні 20 вересня, за нього проголосували 286 депутатів ВР. А в першому читанні документ схвалили 12 вересня. Законопроект тоді підтримали 316 нардепів.

Відзначимо, комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував парламенту прийняти законопроект №1011 авторства Зеленського про План оборони України.