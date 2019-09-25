ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Закон про План оборони України набув чинності

Новини » Політика    25.09.2019 - 16:31
Закон про План оборони України набув чинності
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законом надається право президенту затверджувати структуру Плану оборони України

У середу, 25 вересня, набув чинності законопроект №1011 про План оборони України, автором якого є президент Володимир Зеленський. Документ був опублікований у виданні "Голос України" 24 вересня.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування.

Так, актом передбачене законодавче врегулювання видання Плану оборони України і надання права президенту затверджувати його структуру.

Очікується, що прийняття закону дозволить створити умови для підготовки органів держвлади, всіх складових сектору безпеки і оборони України, органів місцевого самоврядування, єдиної системи цивільного захисту, національної економіки до переведення з мирного на воєнний стан.

Нагадаємо, 23 вересня проект закону підписав глава держави.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент ухвалив цей проект закону в другому читанні 20 вересня, за нього проголосували 286 депутатів ВР. А в першому читанні документ схвалили 12 вересня. Законопроект тоді підтримали 316 нардепів.

Відзначимо, комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував парламенту прийняти законопроект №1011 авторства Зеленського про План оборони України.

Набув чинності закон Зеленського про реформування ГПУ Закон про імпічмент президента набув чинності
Новини України Закон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся