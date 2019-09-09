Комитет рекомендует Раде принять закон Зеленского о Плане обороны Украины

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Документ рекомендуется принять за основу и в целом

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует парламенту принять законопроект №1011 авторства президента Владимира Зеленского о Плане обороны Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление Аппарата Верховной рады Украины.

Так, документ комитет рассмотрел в ходе заседания в понедельник, 9 сентября.

Проектом предусмотрено законодательное урегулирование издания Плана обороны Украины и предоставление права президенту утверждать его структуру.

"Принятие данного закона позволит создать условия для подготовки органов государственной власти, всех составляющих сектора безопасности и обороны Украины, органов местного самоуправления, единой системы гражданской защиты, национальной экономики к переводу с мирного на военное положение и отпора вооруженной агрессии, ликвидации вооруженного конфликта, а также готовности населения и территории государства к обороне ", - указано в пояснительной записке.

Также комитет рассмотрел поданный народными депутатами альтернативный проект закона № 1011-1.

"По результатам рассмотрения законопроектов члены комитета приняли решение рекомендовать Верховной Раде Украины проект закона" О внесении изменений в закон "Об обороне Украины" по организации обороны государства "(№ 1011) принять за основу и в целом как закон. Альтернативный законопроект (№ 1011- 1) отклонить ", - указано в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский просит Верховную Раду нового созыва вывести Национальную гвардию из системы Министерства внутренних дел и переподчинить ее президенту.

Как писало РБК-Украина ранее, комитет парламента 8 созыва по вопросам национальной безопасности и обороны в феврале проголосовал рекомендовать ВР принять за основу правительственный законопроект №9464 "О внесении изменений в закон" Об обороне Украины ". Этим документом также предусмотрена разработка Плана обороны Украины президентом .