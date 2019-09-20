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Рада приняла закон Зеленского о Плане обороны Украины

Новости » Политика    20.09.2019 - 17:17
Рада приняла закон Зеленского о Плане обороны Украины
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Нардепы предоставили право президенту утверждать структуру Плана обороны Украины

Верховная рада Украины приняла за основу законопроект №1011 авторства президента Владимира Зеленского о Плане обороны Украины, передает корреспондент РБК-Украина.

За закон проголосовали 286 нардепов.

Документом предусмотрено законодательное урегулирование издания Плана обороны Украины и предоставление права президенту утверждать его структуру.

"Принятие данного закона позволит создать условия для подготовки органов государственной власти, всех составляющих сектора безопасности и обороны Украины, органов местного самоуправления, единой системы гражданской защиты, национальной экономики к переводу с мирного на военное положение и отпора вооруженной агрессии, ликвидации вооруженного конфликта, а также готовности населения и территории государства к обороне", - указано в пояснительной записке.

В законе определено, что план обороны Украины - составная часть оборонного планирования, которая содержит совокупность документов, определяющих содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных и других мероприятий государства по подготовке к вооруженной защите и ее защита в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта.

Напомним, Рада одобрила этот проект закона президента о Плане обороны Украины в первом чтении 12 сентября. Законопроект тогда поддержали 316 нардепов.

Как писало РБК-Украина ранее, комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал парламенту принять законопроект №1011 авторства Зеленского о Плане обороны Украины.

Добавим также, комитет парламента 8 созыва по вопросам национальной безопасности и обороны в феврале проголосовал рекомендовать ВР принять за основу правительственный законопроект №9464 "О внесении изменений в закон "Об обороне Украины". Этим документом также была предусмотрена разработка Плана обороны Украины президентом.

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