Закон о переходе общин в ПЦУ является антирейдерским, - нардеп

Фото: Алексей Гончаренко (УНИАН)

Гончаренко подчеркнул, что, согласно принятому закону, имущество религиозной общины никто не может забрать

Закон о переходе церковных общин в Православную церковь Украины (ПЦУ) является антирейдерским. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко.

Он подчеркнул, что этот закон предусматривает, что имущество религиозной общины никто не может отнять.

"Для меня самая главная вещь - это то, что четко прописано, каким образом это решение происходит: что проводится собрание, должны проголосовать две трети, что они должны скрепить своими подписями соответствующее решение. Это главное. Это на самом деле антирейдерский закон, направленный против беспорядков. Ведь этот закон говорит, что имущество религиозной общины не может быть никем отнято. Поэтому он антирейдерский", - сообщил Гончаренко.

По его словам, сегодня уже первая религиозная община в Одесской области присоединилась к ПЦУ.

"Это абсолютно европейский закон. Очень жаль, что 27 лет независимости такого закона не было в Украине. Сегодня, учитывая актуальность событий, много приходов присоединяются к ПЦУ. Кстати, уже присоединился к ПЦУ и первый приход в Одесской области. Это село Пужайково в Одесской области", - добавил парламентарий.

Напомним, Верховная рада Украины сегодня поддержала доработанный законопроект №4128-д о переходе церковных общин в ПЦУ. За документ после нескольких неудачных попыток проголосовали 229 нардепов.

Как писало РБК-Украина ранее, президент Петр Порошенко заявил, что власти не планируют ускорять переход приходов УПЦ МП в Православную церковь Украины.

Добавим, глава юротдела УПЦ МП, протоиерей Александр Бахов заявил, что "церковные" законы, среди которых и законопроект №4128, направлены на ликвидацию деятельности УПЦ МП.