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Закон про перехід громад до ПЦУ є антирейдерським, - нардеп

Новини » Політика    17.01.2019 - 12:44
Закон про перехід громад до ПЦУ є антирейдерським, - нардеп
Фото: Олексій Гончаренко (УНІАН)

Гончаренко підкреслив, що, відповідно до прийнятого закону, майно релігійної громади ніхто не може забрати

Закон про перехід церковних громад до Православної церкви України (ПЦУ) є антирейдерським. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" Олексій Гончаренко.

Він підкреслив, що цей закон передбачає, що майно релігійної громади ніхто не може забрати.

"Для мене найголовніша річ - це те, що чітко прописано, яким чином це рішення відбувається: що проводяться збори, мають проголосувати дві третини, що вони мають скріпити своїми підписами відповідне рішення. Це головне. Це насправді антирейдерський закон, який направлений проти заворушень. Адже цей закон каже, що майно релігійної громади не може бути ніким забране. Тому він антирейдерський", - повідомив Гончаренко. 

За його словами, сьогодні вже перша релігійна громада у Одеській області приєдналась до ПЦУ.

"Це абсолютно європейський закон. Дуже шкода, що 27 років незалежності такого закону не було в Україні. Сьогодні, враховуючи актуальність подій, багато приходів приєднуються до ПЦУ. До речі,  вже приєднався до ПЦУ і перший приход в Одеській області. Це село Пужайкове в Одеській області", - додав парламентар.

Нагадаємо, Верховна рада України сьогодні підтримала доопрацьований законопроект №4128-д щодо переходу церковних громад до ПЦУ. За документ після кількох невдалих спроб проголосували 229 нардепів.

Як писало РБК-Україна раніше, президент Петро Порошенко заявив, що влада не планує прискорювати перехід парафій УПЦ МП у Православну церкву України.

Додамо, глава юрвідділу УПЦ МП, протоієрей Олександр Бахов заявив, що "церковні" закони, серед яких і законопроект №4128, спрямовані на ліквідацію діяльності УПЦ МП.

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Новини України церковьОлексій ГончаренкоПЦУ
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