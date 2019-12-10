Закон об особом статусе Донбасса будет продлен на год, - Зеленский

Закон об особом статусе Донбасса будет продлен на один год. Об этом заявил на брифинге после нормандской встречи президент Украины Владимир Зеленский, передает кореспондент РБК-Украина.

По его словам, закон продолжит действовать как временный.

"Будем его продолжать. Это временный закон. Нам легче сейчас продолжить этот законопроект. А потом позже внести формулу Штайнмайера, увидев шаги, мы приближаемся к деэскалации", - заявил Зеленский

Отвечая на вопрос, президент подтвердил, что закон продлят на один год.

"Я думаю, что надо продолжать. Тем более вы знаете, что этот законопроект мы должны согласовать со всеми сторонами в ТКГ. Мне кажется, что это очень сложно и нам потом могут выкручивать руки. А этот закон уже есть. Мы его продолжаем, на год. Думаю, в этом нет проблем ", - добавил он.

Напомним, в понедельник, 9 декабря, в Париже состоялсь встреча в нормандском формате относительно урегулирования ситуации на Донбассе. Лидеры Украины, Германии, Франции и России впервые за последние три года собрались за столом переговоров с целью сдвинуть с места выполнение минских договоренностей.

По итогам нормандской встречи президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что особый статус Донбасса должен быть закреплен в Конституции Украины.

Накануне саммита "нормандской четверки" министр иностранных дел России Сергей Ларвов заявил, что Москва ждет дополнительных договоренностей от нормандского саммита. При этом он подчеркивал, что российская сторона в Париже будет требовать прямого диалога между Киевом и представителями оккупированного Донецка и Луганска.