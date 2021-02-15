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Закон об оружии могут снова вынести на голосование, если его не поддержит Рада

Автор: Дмитрий Левицкий

Глава правоохранительного комитета Верховной рады Денис Монастырский не исключает, что в случае провала голосования в первом чтении за закон об обороте оружия его еще раз вынесут на рассмотрение. "Слуга народа" решила провести свободное голосование, потому что мнения нардепов о документе разделились.

Об этом Монастырский сказал на брифинге перед заседанием фракции "Слуга народа".

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По словам нардепа, главная проблема законопроекта - это часть о легализации короткоствольного оружия.

"Нам однозначно нужен закон об оружии. И мы должны в Раде определиться, какая из концепций будет поддержана. А концепций две - мы в принципе занимаемся легализацией "короткостволов", или мы их не поддерживаем. Другого варианта нет", - подчеркнул он.

Монастырский отметил, что как глава профильного комитета, он предложил в случае провала голосования вновь вынести документ на первое чтение, но решив вопрос с легализацией "короткостволов". Голосование за документ должно состояться в четверг.

"Если он будет поддержан, большинство депутатов высказались за то, чтобы вопрос короткоствольного оружия был изъят из законопроекта. И второе - если он не будет поддержан, то моя просьба, как председателя комитета, что мы направим его на повторное первое чтение, чтобы мы срочно забрали оттуда вопрос короткоствольного оружия", - сказал нардеп.

Он добавил, что в документе могут предусмотреть, что вопрос легализации короткоствольного оружия будет рассмотрен позднее.

"Мы вынесем, что вопрос короткоствольного оружия будет урегулирован когда-нибудь. Это не закон о "короткостволе", его там 2-3%. Вопрос "короткоствола" притянул к себе все внимание. И тогда мы подаем. И тогда мы поставим его на повторное голосование", - пояснил Монастырский.

Напомним, сегодня первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что нардепы еще не определились с позицией по закону об обороте оружия.

Как писало РБК-Украина, в МВД выступили против пребывания вооруженных гражданских на улицах. Пистолеты можно будет использовать только для защиты жилья.

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Новости Украины ЗаконоружиелегализацияДенис МонастырскийВерховная РадаСлуга народа
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