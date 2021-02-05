ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

"Только для защиты жилья": МВД против ношения оружия гражданами

Киев, Пятница 05 февраля 2021 13:10
"Только для защиты жилья": МВД против ношения оружия гражданами
Фото: пистолет (РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

В Министерстве внутренних дел Украины считают, что нельзя допускать пребывания вооруженных гражданских на улицах. Пистолеты можно будет использовать только для защиты жилья.

Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина начальник департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, говорится в материале "Под прицелом. Как Рада пытается легализовать огнестрельное оружие".

"Оружие нужно для самозащиты, да. Но для самозащиты места жительства человека", - сказал он.

В связи с этим, в одном из законопроектов об обороте оружия есть пункт - запрет на скрытое ношение оружия.

Напомним, ранее в Раде собирались рассмотреть законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел в июле заявляло, что намерено усилить контроль за оборотом оружия. Причиной тому стали события в Луцке, Полтаве и Киеве, где вооруженные мужчины брали в заложники людей и происходили взрывы.

Более подробно в материале "Полулегальный оборот: откуда террористы в Украине берут арсеналы оружия".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество оружиелегализация

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь