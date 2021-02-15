Закон про зброю можуть знову винести на голосування, якщо його не підтримає Рада

За словами нардепа, головна проблема законопроекту - це частина про легалізацію короткоствольної зброї.

"Нам однозначно потрібен закон про зброю. І ми маємо в Раді визначитися, яка з концепцій буде підтримана. А концепцій дві - чи ми в принципі займаємося легалізацією "короткостволів", чи ми їх не підтримуємо. Іншого варіанта немає", - наголосив він.

Монастирський зазначив, що як голова профільного комітету, він запропонував у разі провалу голосування знову винести документ на перше читання, але вирішивши питання з легалізацією "короткостволів". Голосування за документ має відбутися в четвер.

"Якщо він буде підтриманий, більшість депутатів висловилися за те, щоб питання короткоствольної зброї було прибрано з законопроекту. І друге - якщо він не буде підтриманий, то моє прохання, як голови комітету було, що ми направимо його на повторне перше читання, щоб ми невідкладно забрали звідти питання короткоствольної зброї", - сказав нардеп.

Він додав, що в документі можуть передбачити, що питання легалізації короткоствольної зброї буде розглянуто пізніше.

"Ми винесемо, що питання короткоствольної зброї буде врегульовано колись. Це не закон про "короткоствол", його там 2-3%. Питання "короткостволу" притягло на себе всю увагу. І тоді ми подаємо. І тоді ми поставимо його на повторне голосування", - пояснив Монастирський.