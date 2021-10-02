Закон об олигархах ухудшит отношение ЕС к Украине, - нардеп

Закон об олигархах может ухудшить отношение стран Европейского союза к Украине и создать угрозу для европейской интеграции Украины.

"Я убежден, что наши западные партнеры по этому поводу имеют большие вопросы к сегодняшней власти. Я убежден, что ничего хорошего в отношениях Украины и цивилизованного мира не будет", - заявил Синютка.

По его словам, отношения запада к Украине ухудшилось в том числе из-за того, что власти демонстративно отказалась ждать заключения Венецианской комиссии, которая в свою очередь согласилась оперативно предоставили свои рекомендации.