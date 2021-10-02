Закон про олігархів погіршить ставлення ЄС до України, - нардеп

Закон про олігархів може погіршити ставлення країн Європейського союзу до України й створити загрозу для європейської інтеграції України.

"Я переконаний, що наші західні партнери з цього приводу мають великі запитання до сьогоднішньої влади. Я переконаний, що нічого доброго в стосунках України і цивілізованого світу не сулить", - заявив Синютка.

За його словами, ставлення заходу до України погіршилося в тому числі через те, що влада демонстративно відмовилася чекати висновку Венеційської комісії, яка своєю чергою погодилася оперативно надали свої рекомендації.