Закон об олигархах не станет законом из-за отрицательного заключения Венецианской комиссии, - нардеп

Закон об олигархах так и не станет законом из-за отрицательного заключения Венецианской комиссии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата от партии "Европейская солидарность" Олега Синютки.

"Я убежден, что этот законопроект так и не станет законом. Потому что я убежден, что вывод Венецианской комиссии будет действительно иметь большое значение, и монобольшинство не рискнет ним пренебречь", - отметил нардеп в эфире телеканала "Украина24".

По словам нардепа, пока "слуги" специально затягивают процесс принятия закона для отвлечения общественного внимания от скандалов власти.

"Поэтому мне кажется, что "слуги" специально затягивают этот процесс, стараются привлечь внимание к этому фейковому антиолигархическому закону, потому что проблемы, которые сегодня есть у Зеленского, действительно большие проблемы, они хотят отвлечь и отвратить от них внимание", - добавил нардеп.