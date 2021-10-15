Закон об олигархах не станет законом из-за отрицательного заключения Венецианской комиссии, - нардеп
Закон об олигархах так и не станет законом из-за отрицательного заключения Венецианской комиссии.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата от партии "Европейская солидарность" Олега Синютки.
"Я убежден, что этот законопроект так и не станет законом. Потому что я убежден, что вывод Венецианской комиссии будет действительно иметь большое значение, и монобольшинство не рискнет ним пренебречь", - отметил нардеп в эфире телеканала "Украина24".
По словам нардепа, пока "слуги" специально затягивают процесс принятия закона для отвлечения общественного внимания от скандалов власти.
"Поэтому мне кажется, что "слуги" специально затягивают этот процесс, стараются привлечь внимание к этому фейковому антиолигархическому закону, потому что проблемы, которые сегодня есть у Зеленского, действительно большие проблемы, они хотят отвлечь и отвратить от них внимание", - добавил нардеп.
Как сообщалось, 23 сентября Верховная рада поддержала законопроект об олигархах.
24 сентября стало известно, что законопроект был проголосован с правовой коллизией. Одновременно были поддержаны взаимоисключающие правки относительно органа, который получит полномочия назначать олигархов.
Голосование вызвало критику Европейского сообщества из-за нарушения закона и регламента.
Оппозиционные фракции обратились в правоохранительные органы с требованием привлечь руководство профильного комитета и председательствующего на заседании Руслана Стефанчука к уголовной ответственности.
Во время голосования были одновременно приняты различные толкования статьи №5, которая определяет орган государственной власти, которому предоставляются полномочия присваивать статус олигарха. Одна редакция предусматривала передачу этих полномочий НАПК, другая - АМКУ, третья - СНБО.
11 октября нардеп Ярослав Железняк сообщил о попытке фальсификации проголосованного текста закона на уровне комитета по нацбезопасности и обороны. В частности комитет пытался вычеркнуть из закона упоминания о НАПК и АМКУ.