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Закон про олігархів не стане законом через негативний висновок Венеційської комісії, - нардеп

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Київ, П'ятниця 15 жовтня 2021 16:08
Закон про олігархів не стане законом через негативний висновок Венеційської комісії, - нардеп Фото: народный депутат от партии "Европейская солидарность" Олег Синютка (galinfo.com.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Закон про олігархів так і не стане законом через негативний висновок Венеційської комісії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата від партії "Європейська солідарність" Олега Синютки.

"Я переконаний, що цей законопроєкт так і не стане законом. Тому що я переконаний, що висновок Венеційської комісії буде справді мати вагоме значення, і монобільшість не ризикне ним знехтувати", - зазначив нардеп в ефірі телеканалу "Україна24".

За словами нардепа, наразі "слуги" спеціально затягують процес прийняття закону для відволікання суспільної уваги від скандалів влади.

"Тому мені видається, що "слуги" спеціально затягують цей процес, стараються привернути увагу до цього фейкового антиолігархічного закону, тому що проблеми, які сьогодні є в Зеленського, справді великі проблеми, вони хочуть відволікти і відвернути від них увагу", - додав нардеп.

Як повідомлялося, 23 вересня Верховна рада підтримала законопроект про олігархів.

24 вересня стало відомо, що законопроект був проголосований з правовою колізією. Одночасно були підтримані взаємовиключні правки щодо органу, який отримає повноваження призначати олігархів.
Голосування викликало критику Європейської спільноти через порушення закону і регламенту.

Опозиційні фракції звернулися в правоохоронні органи з вимогою притягнути керівництво профільного комітету і головуючого на засіданні Руслана Стефанчука до кримінальної відповідальності.

Під час голосування були одночасно прийняті різні тлумачення статті №5, яка визначає орган державної влади, якому надаються повноваження присвоювати статус олігарха. Одна редакція передбачала передачу цих повноважень НАЗК, інша - АМКУ, третя - РНБО.

11 жовтня нардеп Ярослав Железняк повідомив про спробу фальсифікації проголосованого тексту закону на рівні комітету з нацбезпеки та оборони. Зокрема комітет намагався викреслити з закону згадки про НАЗК і АМКУ.

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Дмитро Разумков
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