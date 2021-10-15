Закон про олігархів не стане законом через негативний висновок Венеційської комісії, - нардеп

Закон про олігархів так і не стане законом через негативний висновок Венеційської комісії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата від партії "Європейська солідарність" Олега Синютки.

"Я переконаний, що цей законопроєкт так і не стане законом. Тому що я переконаний, що висновок Венеційської комісії буде справді мати вагоме значення, і монобільшість не ризикне ним знехтувати", - зазначив нардеп в ефірі телеканалу "Україна24".

За словами нардепа, наразі "слуги" спеціально затягують процес прийняття закону для відволікання суспільної уваги від скандалів влади.

"Тому мені видається, що "слуги" спеціально затягують цей процес, стараються привернути увагу до цього фейкового антиолігархічного закону, тому що проблеми, які сьогодні є в Зеленського, справді великі проблеми, вони хочуть відволікти і відвернути від них увагу", - додав нардеп.