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Закон об олигархах станет предметом изучения Европейского суда по правам человека, - Лутковская

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Киев, Пятница 22 октября 2021 16:26
Закон об олигархах станет предметом изучения Европейского суда по правам человека, - Лутковская Фото: экс-омбудсмен Валерия Лутковская (facebook.com/vlutkovska)
Автор: Наталия Гурковская

Украинский закон об олигархах станет предметом исследования Европейского суда по правам человека.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление экс-омбудсмена, бывшего правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека Валерии Лутковской.

"Европейский суд будет определять, с какой целью осуществлялось такое вмешательство (в права человека, - ред.). И даже если цель будет признана законной, при этом будет выясняться еще и вопрос о том, является ли это необходимым в демократическом обществе", - отметила она.

Она также отметила, что ЕСПЧ также будет принимать во внимание, в каких условиях нардепы голосовали за законопроект в Верховной раде и были ли соблюдены все законные процедуры при его принятии и подписании.

"На сегодняшний день огромный вопрос о том, кто должен подписать этот законопроект и отправить на подпись президенту, в какой редакции это должно быть, будет доработка в третьем чтении или не будет доработки и так далее. От всего этого будет зависеть в том числе и позиция Европейского суда по правам человека", - считает Лутковская.

Как сообщалось, 23 сентября Верховная рада поддержала законопроект об олигархах.

24 сентября стало известно, что законопроект был проголосован с правовой коллизией. Одновременно были поддержаны взаимоисключающие правки относительно органа, который получит полномочия назначать олигархов.
Голосование вызвало критику Европейского сообщества из-за нарушения закона и регламента.

Оппозиционные фракции обратились в правоохранительные органы с требованием привлечь руководство профильного комитета и председательствующего на заседании Руслана Стефанчука к уголовной ответственности.

Во время голосования были одновременно приняты различные толкования статьи №5, которая определяет орган государственной власти, которому предоставляются полномочия присваивать статус олигарха. Одна редакция предусматривала передачу этих полномочий НАПК, другая - АМКУ, третья - СНБО.

11 октября нардеп Ярослав Железняк сообщил о попытке фальсификации проголосованного текста закона на уровне комитета по нацбезопасности и обороны. В частности комитет пытался вычеркнуть из закона упоминания о НАПК и АМКУ.

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Дмитрий Разумков
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