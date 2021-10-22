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Закон про олігархів стане предметом вивчення Європейського суду із прав людини, - Лутковська

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Київ, П'ятниця 22 жовтня 2021 16:26
Закон про олігархів стане предметом вивчення Європейського суду із прав людини, - Лутковська Фото: екс-омбудсмен Валерія Лутковська (facebook.com/vlutkovska)
Автор: Наталія Гурковська

Український закон про олігархів стане предметом дослідження Європейського суду з прав людини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву екс-омбудсмена, колишнього урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Валерії Лутковської.

"Європейський суд буде визначати, із якою метою здійснювалося таке втручання (у права людини, - ред.). І навіть якщо мета буде визнана законною, при цьому буде визначатися ще й питання стосовно того, чи є це необхідним у демократичному суспільстві", - зазначила вона.

Екс-омбудсменка також зауважила, що ЄСПЛ братиме до уваги, у яких умовах нардепи голосували за законопроєкт у Верховній раді і чи було дотримано всіх законних процедур під час його ухвалення та підписання.

"На сьогоднішній день величезне питання стосовно того, хто має підписати цей законопроєкт і відправити на підпис президенту, у якій редакції це має бути, чи буде доопрацювання у третьому читанні, чи не буде доопрацювання і так далі. Від усього цього буде залежати, у тому числі, й позиція Європейського суду із прав людини", - вважає Лутковська.

Як повідомлялося, 23 вересня Верховна рада підтримала законопроект про олігархів.

24 вересня стало відомо, що законопроект був проголосований з правовою колізією. Одночасно були підтримані взаємовиключні правки щодо органу, який отримає повноваження призначати олігархів.
Голосування викликало критику Європейської спільноти через порушення закону і регламенту.

Опозиційні фракції звернулися в правоохоронні органи з вимогою притягнути керівництво профільного комітету і головуючого на засіданні Руслана Стефанчука до кримінальної відповідальності.

Під час голосування були одночасно прийняті різні тлумачення статті №5, яка визначає орган державної влади, якому надаються повноваження присвоювати статус олігарха. Одна редакція передбачала передачу цих повноважень НАЗК, інша - АМКУ, третя - РНБО.

11 жовтня нардеп Ярослав Железняк повідомив про спробу фальсифікації проголосованого тексту закону на рівні комітету з нацбезпеки та оборони. Зокрема комітет намагався викреслити з закону згадки про НАЗК і АМКУ.

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Дмитро Разумков
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