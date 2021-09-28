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Закон об олигархах не снизит влияние бизнеса на политику, - нардеп

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Киев, Вторник 28 сентября 2021 11:24
Закон об олигархах не снизит влияние бизнеса на политику, - нардеп Фото: нардепы в Верховной раде во время принятия законопроекта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Законопроект об олигархах не снизит влияние бизнеса на политику, а только запустит механизм перераспределения активов, приведет к цензуре и узурпации власти.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата "Слуга народа" Людмилы Буймистер.

"Мы даем СНБО полномочия фактически диктовать телеканалам, что им показывать, а что не показывать. Диктовать, кто должен быть в реестре олигархов, а кто нет, кто может или не может участвовать в приватизации. То есть это непосредственно прямое ущемление прав, экономических прав и свобод, которое, кроме как к диктатуре, ни к чему не приведет", - заявила нардеп.

Буймистер объяснила, что не голосовала за этот законопроект прежде всего из-за рисков узурпации власти.

"Если бы действительно хотелось принимать комплексные решения по борьбе с олигархами, то надо было принимать мои правки к этому законопроекту о реформе Антимонопольного комитета", - добавила нардеп.

Напомним, 23 сентября депутаты "Слуги народа" при поддержке групп "За Будущее" и "Доверие", близких к олигархам Игорю Коломойскому и Андрею Веревскому приняли проект закона во втором чтении.

24 сентября оказалось, что проект требует повторного голосования из-за правовой коллизии, возникшей во время голосования.

Голосование вызвало резкую реакцию западных СМИ и дипломатов. В частности посол Канады заявила, что закон содержит опасность и противодействовать так называемым олигархам нужно методом реформ правоохранительной и судебной системы.

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Дмитрий Разумков
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