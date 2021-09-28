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Закон про олігархів не зменшить вплив бізнесу на політику, - нардеп

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Київ, Вівторок 28 вересня 2021 11:24
Закон про олігархів не зменшить вплив бізнесу на політику, - нардеп Фото: нардепи у Верховній раді під час прийняття законопроекту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Законопроект про олігархів не зменшить вплив бізнесу на політику, а лише запустить механізм перерозподілу активів, призведе до цензури і узурпації влади.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата "Слуга народу" Людмили Буймістер.

"Ми даємо РНБО повноваження фактично диктувати телеканалам, що їм показувати, а що не показувати. Диктувати, хто має бути в реєстрі олігархів, а хто ні, хто може чи не може брати участь у приватизації. Тобто це безпосередньо пряме утискання прав, економічних прав і свобод, яке, окрім як до диктатури, ні до чого не призведе", - заявила нардеп.

Буймістер пояснила, що не голосувала за цей законопроект перш за все через ризики узурпації влади.

"Якби дійсно хотілося приймати комплексні рішення щодо боротьби з олігархами, то треба було приймати мої правки до цього законопроекту щодо реформи Антимонопольного комітету", - додала нардеп.

Нагадаємо, 23 вересня депутати "Слуги народу" за підтримки груп "За Майбутнє" і "Довіра", близьких до олігархів Ігорю Коломойському і Андрію Веревському прийняли проект закону в другому читанню.

24 вересня виявилося, що проект вимагає повторного голосування через правову колізію, яка виникла під час голосування.

Голосування викликало різку реакцію західних ЗМІ і дипломатів. Зокрема посол Канади заявила, що закон містить небезпеку і що протидіяти так званим олігархам потрібно методом реформ правоохоронної і судової системи.

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Дмитро Разумков
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