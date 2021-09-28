Закон про олігархів не зменшить вплив бізнесу на політику, - нардеп
Законопроект про олігархів не зменшить вплив бізнесу на політику, а лише запустить механізм перерозподілу активів, призведе до цензури і узурпації влади.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата "Слуга народу" Людмили Буймістер.
"Ми даємо РНБО повноваження фактично диктувати телеканалам, що їм показувати, а що не показувати. Диктувати, хто має бути в реєстрі олігархів, а хто ні, хто може чи не може брати участь у приватизації. Тобто це безпосередньо пряме утискання прав, економічних прав і свобод, яке, окрім як до диктатури, ні до чого не призведе", - заявила нардеп.
Буймістер пояснила, що не голосувала за цей законопроект перш за все через ризики узурпації влади.
"Якби дійсно хотілося приймати комплексні рішення щодо боротьби з олігархами, то треба було приймати мої правки до цього законопроекту щодо реформи Антимонопольного комітету", - додала нардеп.
Нагадаємо, 23 вересня депутати "Слуги народу" за підтримки груп "За Майбутнє" і "Довіра", близьких до олігархів Ігорю Коломойському і Андрію Веревському прийняли проект закону в другому читанню.
24 вересня виявилося, що проект вимагає повторного голосування через правову колізію, яка виникла під час голосування.
Голосування викликало різку реакцію західних ЗМІ і дипломатів. Зокрема посол Канади заявила, що закон містить небезпеку і що протидіяти так званим олігархам потрібно методом реформ правоохоронної і судової системи.