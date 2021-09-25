ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Посол Канады назвала закон об олигархах опасным

Новина українською →
Киев, Суббота 25 сентября 2021 11:34
Посол Канады назвала закон об олигархах опасным Фото: посол Канады в Украине Лариса Галадза (ukrinform)
Автор: Илона Свиридова

Посол Канады в Украине Лариса Галадза заявила, что опасно "записывать категорию людей в закон", и что канадское законодательство по этому поводу действует иначе.

Об этом она сообщила во время молодежной встречи Киевского форума "Запад-Восток, Север-Юг" во Львове./

"У нас нет такого закона. У нас есть состав законов, которые говорят о лоббизме, о финансировании избирательных кампаний, о собственности стратегических индустрий, о всяких таких вещах. И этот состав вместе противодействует", - отметила она.

Кроме того она подчеркнула, что записывать категорию людей в закон может быть очень опасным.

"Нужно, чтобы закон всегда был направлен на действия, или это хорошее действие или плохое действие - не на людей. Я понимаю, что являюсь намерением этого закона, но у нас обстоит иначе", - резюмировала Галадза.

Как известно, Рада 23 сентября приняла законопроект об олигархах. За принятие проекта закона проголосовало 279 депутат.

Накануне представители Венецианской комиссии во время визита в Киев рекомендовали Украине воздержаться от голосования за проект до получения выводов комиссии. Вердикт Венецианской комиссии ожидается в середине декабря.

Согласно заключению уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой, проект закона №5599 нарушает конституцию Украины и способствует появлению цензуры в СМИ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада Верховная рада
NEWS
Крымский вопрос наглядно демонстрирует, что ООН нужны изменения, - Кулеба
Крымский вопрос наглядно демонстрирует, что ООН нужны изменения, - Кулеба
DAILY
"Смертельный конвейер". Что происходит с делом о катастрофе Ан-26 под Харьковом
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина "Смертельный конвейер". Что происходит с делом о катастрофе Ан-26 под Харьковом