Закон об олигархах приведет к появлению новых и переделу собственности, - экс-премьер

"Я считаю, что закон об олигархах - это борьба за то, кто станет новым олигархом. Я считаю, что в этой фразе суть происходящего. С одной стороны, я думаю, что власть попыталась большой бизнес поставить на колени. Сделать такой дамоклов меч в виде закона, мы сейчас тебя запишем, будешь олигархом. А с другой стороны, я думаю, что этот вопрос вывода на сцену новых олигархов за этот закон", - сказал Гройсман.

Экс-премьер считает, что страна переживала уже подобные попытки власти создать собственных олигархов для разграбления страны.

"У нас уже, по-моему, при Януковиче появлялся Курченко такой, недоолигарх или младонедоолигарх. Какой владел всем и сразу. Стал олигархом за один год. "Саша Стоматолог" появился у нас, тоже молодой олигарх. Мы это все проходили", - добавил Гройсман.

Бывший глава правительства уверен, что выбранный нынешней властью путь на построение в Украине авторитаризма обречен на провал.

"Авторитарные режимы - у них у всех путь один и тот же. Финал тоже один и то же. Финал очень плохой, к сожалению. Ничего нет лучше демократии. Ничего нет лучше свободных выборов. Ничего нет лучше свободы слова", - подытожил Гройсман.