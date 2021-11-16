Закон об олигархах нужен власти для борьбы с политическими оппонентами, - Рудык

"Нынешние украинские власти, похоже, выбрали популистский антиолигархический образ в качестве инструмента борьбы с политическими оппонентами, в то же время поддерживая или даже укрепляя отношения с привилегированными кланами олигархов", - говорится в статье.

Реальная же борьба с влиянием олигархов заключается в реформировании судебной, правоохранительной и антимонопольной системы, считает автор.

Сам же закон, по мнению нардепа, ведет к узурпации власти и может иметь губительные последствия для страны.

"Этот закон больше похож на попытку скрыть усиление президентских полномочий за фасадом популистской риторики", - добавила Кира Рудык.