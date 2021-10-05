Закон об олигархах не имеет ничего общего с борьбой против них, - эксперт

Закон об олигархах имеет исключительно пиарный характер и не имеет ничего общего с борьбой против них.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление экс-заместителя министра экономики Максима Нефедова в интервью Янине Соколовой.

"Мне кажется, что это носит исключительно пиарный эффект и точно не какой-то реально существенный", - заявил Нефедов.

Он отметил, что введение перечней или реестров олигархов не имеет никакой практической пользы.

"У нас борьба с олигархами, действительно, это что-то вроде спортивной рыбалки, когда государство декларирует страшную борьбу, после чего говорят, что государственный бюджет возрастет в результате этой борьбы на целых 0,3%, то есть мы страшно побороли олигархов, мы включим их в какие списки и будем писать об этом на веб-сайтах. Это опять-таки "страшный результат" в кавычках", - добавил экс-замминистра.