Закон про олігархів немає нічого спільного з боротьбою проти них, - експерт

Закон про олігархів має виключно піарний характер і немає нічого спільного з боротьбою проти них.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву екс-заступника міністра економіки Максима Нефьодова в інтерв’ю Яніні Соколовій.
"Мені здається, що це носить виключно піарний ефект і точно не якийсь реально суттєвий", - заявив Нефьодов
Він наголосив, що ведення переліків чи реєстрів олігархів не має жодної практичної користі.
"У нас боротьба з олігархами, справді, це щось на кшталт спортивної риболовлі, коли держава декларує страшну боротьбу, після чого кажуть, що державний бюджет зросте внаслідок цієї боротьби аж на цілих 0,3%, тобто ми страшно побороли олігархів, ми включимо їх в якісь переліки і будемо писати про це на веб-сайтах. Це знову-таки «страшний результат» в лапках", - додав екс-замміністра.
Нагадаємо, 23 вересня Верховна рада ухвалила законопроект про олігархів, не чекаючи висновків Венеційської комісії та попри критику міжнародних експертів.
Процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції, а фракція "Європейська солідарність" звернулася до правоохоронних органів.
Після голосування голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо зателефонував президенту України і запросив фінальний текст законопроекту для аналізу на предмет дотримання прав людини.