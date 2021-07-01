UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Закон об олигархах: будет ли "спам" поправок ко второму чтению

Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

Во фракции "Слуга народа" ожидают, что законопроект об олигархах примут в первом чтении. В монобольшинстве признают риск поправочного "спама" ко второму чтению законопроекта.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Закон об олигархах. Примет ли Рада проект Зеленского и что не устраивает депутатов".

Один из собеседников издания из "Слуги народа" сообщил, что есть формат спецпроцедуры.

"Хотя было джентльменское соглашение между руководителями фракций, что она будет применяться только один раз. Но опять же, если будет неадекватное количество поправок, то надо будет об этом подумать", - сказал источник.

Другой собеседник РБК-Украина спрогнозировал, что много поправок будет от фракций ОПЗЖ и "Батькивщина". В СН рассчитывают на то, что срывать принятие законопроекта об олигархах может быть невыгодно с публичной точки зрения - авторов сотен и тысяч поправок будут обвинять в лоббировании олигархических интересов.

Напомним, фракции Рады озвучили свое мнение по поводу законопроекта об олигархах.

Отметим, Верховная рада Украины собирается на внеочередное заседание в 16:00. Нардепы рассмотрят законопроект об олигархах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная радаолигархи